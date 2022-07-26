Происшествия

В Пензенском районе при свидетелях утонул 38-летний мужчина

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В понедельник, 25 июля, в Пензенской области случилась еще одна трагедия на воде.

На водоеме около села Малая Валяевка в Пензенском районе при свидетелях утонул 38-летний мужчина, проживавший в областном центре.

Сообщение о его гибели поступило в правоохранительные органы в 14:51, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Тело пензенца извлекли из воды и доставили в морг. Все материалы по делу переданы в областное СУ СК РФ.

Днем ранее, 24 июля, в Малосердобинском районе в пруду, находящемся в 50 метрах от Молодежной улицы села Новое Демкино, утонул 70-летний мужчина.

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Гость||

На мобильники поди снимали и коментировали.

Гость||

Значит хороший был человек потому что гавно не тонет.

Гость||

бабы ещё нарожают.

Имя: Гость
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