26.07.2022 | 09:47

В понедельник, 25 июля, в Пензенской области случилась еще одна трагедия на воде.

На водоеме около села Малая Валяевка в Пензенском районе при свидетелях утонул 38-летний мужчина, проживавший в областном центре.

Сообщение о его гибели поступило в правоохранительные органы в 14:51, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Тело пензенца извлекли из воды и доставили в морг. Все материалы по делу переданы в областное СУ СК РФ.

Днем ранее, 24 июля, в Малосердобинском районе в пруду, находящемся в 50 метрах от Молодежной улицы села Новое Демкино, утонул 70-летний мужчина.