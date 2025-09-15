Спасатели нашли грибника, заблудившегося в Бессоновском районе

15.09.2025 | 12:53

Спасатели помогли заблудившемуся грибнику выйти из леса около поселка Ера в Бессоновском районе.

Инцидент произошел в пятницу, 12 сентября. Сигнал в пожарно-спасательный центр поступил из центра обработки экстренных вызовов системы 112.

С мужчиной смогли связаться по телефону. В процессе общения его вывели на ориентир - к линии электропередачи.

«Затем поисковая группа обнаружила мужчину и передала его сотрудникам полиции. Медицинская помощь не потребовалась», - уточнили в ППСЦ.

В июле в Пензенском районе заблудился 75-летний грибник из села Васильевка, он 2 дня плутал по лесу. Мужчину нашли живым и здоровым.