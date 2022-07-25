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Происшествия

В Пензенской области утонул 70-летний мужчина

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В Пензенской области произошла очередная трагедия на воде. В пруду, находящемся в 50 метрах от Молодежной улицы села Новое Демкино Малосердобинского района был обнаружен труп.

Сообщение об этом поступило в отдел полиции «Колышлейский» в воскресенье, 24 июля, в 4:05.

«Погибшим оказался мужчина 1952 года рождения», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

С начала купального сезона в регионе утонуло более 10 человек, трое из них несовершеннолетние.

14 июля мертвое тело мужчины было обнаружено в реке в селе Засечном Пензенского района. В этот же день спасатели нашли на глади Сурского водохранилища погибшим молодого человека, который пропал 9-го числа во время отдыха с компанией.

13 июля после нескольких дней поисков в пруду на базе отдыха в Каменском районе обнаружили тело утонувшего пензенца.

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Гость||

утопленник это не приятно, труп раздувает, он быстрее разлагается, пахнуть начинает, водяной специалист по таким делам

Имя: Гость
Комментарий:

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