В Пензенской области утонул 70-летний мужчина

В Пензенской области произошла очередная трагедия на воде. В пруду, находящемся в 50 метрах от Молодежной улицы села Новое Демкино Малосердобинского района был обнаружен труп.
Сообщение об этом поступило в отдел полиции «Колышлейский» в воскресенье, 24 июля, в 4:05.
«Погибшим оказался мужчина 1952 года рождения», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
С начала купального сезона в регионе утонуло более 10 человек, трое из них несовершеннолетние.
14 июля мертвое тело мужчины было обнаружено в реке в селе Засечном Пензенского района. В этот же день спасатели нашли на глади Сурского водохранилища погибшим молодого человека, который пропал 9-го числа во время отдыха с компанией.
13 июля после нескольких дней поисков в пруду на базе отдыха в Каменском районе обнаружили тело утонувшего пензенца.
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утопленник это не приятно, труп раздувает, он быстрее разлагается, пахнуть начинает, водяной специалист по таким делам