В Городищенском районе при пожаре пострадал 72-летний мужчина

15.09.2025 | 09:02

В воскресенье, 14 сентября, в селе Кардаво Городищенского района при пожаре пострадал 72-летний мужчина, сообщили в областном ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил диспетчерам в 9:50. Пламя вспыхнуло в деревянном доме общей площадью 49 квадратных метров. Обгорели полы на площади 2 квадратных метра.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, уточнили в МЧС.

Вечером 4 сентября на улице Станиславского в Пензе (неподалеку от Тропы здоровья) из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования случился пожар в 3-квартирном доме. Выгорела кухня на площади 15 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли из огня женщину.

3 сентября в селе Канаевка Городищенского района сгорели 5 жилых домов. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, 2 строения полыхали по всей площади. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь перекинулся еще на 3 дома. Обошлось без пострадавших.