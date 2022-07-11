В Пензенской области из Суры достали тело подростка

11.07.2022 | 21:51

В Пензенской области утонул несовершеннолетний. Трагедия произошла в понедельник, 11 июля, на территории Пензенского района.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что подросток 2005 года рождения в компании приятелей пришел на берег Суры. В процессе купания несовершеннолетний утонул», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На место происшествия вызвали специалистов пожарно-спасательного центра. Водолазы достали тело из водоема. Каких-либо повреждений обнаружено не было.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти подростка. Следователем будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации района по оборудованию места для купания и обеспечению безопасности отдыхающих на водоеме», - подчеркнула Махницкая.

В последние дни в Пензенской области установилась жаркая погода, зоны отдыха у водоемов полны людей. Только за выходные утонуло несколько человек.

«По оперативной информации, несчастные случаи зафиксированы на пляжах, расположенных в районе Засеки, Города Спутника, на Сурском водохранилище, а также базе отдыха «Белая гора». Медицинское освидетельствование показало, что у большинства утонувших в крови был алкоголь», - сообщили ранее в пресс-службе областного правительства.

Пензенцев в очередной раз призвали быть осторожнее: не купаться в необорудованных для этого местах и не оставлять несовершеннолетних на водоемах без присмотра, поскольку это опасно для их жизни.