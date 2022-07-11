В Пензе мужчина утонул в пруду на улице Зеленодольской

11.07.2022 | 09:52

В воскресенье, 10 июля, в Пензе зарегистрировали несчастный случай на воде. Инцидент произошел на Зеленодольской улице.

В 14:20 в отдел полиции поступило сообщение, что в пруду на глазах очевидцев утонул мужчина.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тело и переместили его на берег. Личность утонувшего в настоящий момент устанавливается.

9 июля две смерти на воде зарегистрировали в Пензенском районе. В селе Засечном утонул 19-летний отдыхающий. Он пришел на пляж вместе с друзьями, и в какой-то момент они заметили, что товарищ пропал.

Вторая трагедия случилась на Сурском водохранилище в районе Золотаревки. Там утонул 30-летний купальщик. Он тоже приехал к водоему в компании друзей и вместе с ними нырял с мостика.