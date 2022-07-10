Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 июл 2022|20:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

После гибели двух молодых людей под Пензой начаты проверки

Печать
Telegram

Следователи зареченского межрайонного отдела регионального СУ СК РФ проводят проверки по фактам гибели двух молодых людей в водоемах под Пензой.

Так, 9 июля в селе Засечном утонул 19-летний отдыхающий.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что молодой человек пришел к водоему вместе с приятелями. В процессе купания знакомые заметили, что он пропал из поля зрения», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Молодые люди попытались самостоятельно найти пропавшего, но не смогли и обратились в полицию. В итоге тело было обнаружено работниками пожарно-спасательного центра.

Вечером того же дня другая компания отдыхала на берегу Сурского водохранилища в районе Золотаревки. Люди прыгали в водоем с мостика.

В какой-то момент один из отдыхающих (мужчина 1992 года рождения) стал тонуть. Приятели вытащили его из водоема и попытались реанимировать до приезда медработников, однако те констатировали смерть.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчин. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», - подчеркнула Махницкая.

Пензенцев в очередной раз призвали быть осторожнее на отдыхе у воды: не купаться в состоянии алкогольного опьянения или при ухудшении самочувствия, а также в необорудованных местах.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Плавать не умеют, но лезут… сидите в воде, где ее по колено, максимум по пояс. Дебилы, пензюковские.

Гость||

Только что с пляжа ГПЗ 24.Это что то.Народу тьма.В очередь к воде.На берег завезли песок,чтобы сделать больше заходов в воду.Песок с огромными камнями.Теперь в воду вообще не зайти.Посмотреть бы на того дебила,кто это придумал.

Гость||

Гость писал(а):

Только что с пляжа ГПЗ 24.Это что то.Народу тьма.В очередь к воде.На берег

завезли песок,чтобы сделать больше заходов в воду.Песок с огромными

камнями.Теперь в воду вообще не зайти.Посмотреть бы на того дебила,кто это

придумал.

Посмотри на коммуняк Петрова и Орлова.

Гость||

Раньше меньше чтоль тонуло? Но сейчас совещания и фототчеты, а тонут так же

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте