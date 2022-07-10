После гибели двух молодых людей под Пензой начаты проверки

10.07.2022 | 18:15

Следователи зареченского межрайонного отдела регионального СУ СК РФ проводят проверки по фактам гибели двух молодых людей в водоемах под Пензой.

Так, 9 июля в селе Засечном утонул 19-летний отдыхающий.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что молодой человек пришел к водоему вместе с приятелями. В процессе купания знакомые заметили, что он пропал из поля зрения», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Молодые люди попытались самостоятельно найти пропавшего, но не смогли и обратились в полицию. В итоге тело было обнаружено работниками пожарно-спасательного центра.

Вечером того же дня другая компания отдыхала на берегу Сурского водохранилища в районе Золотаревки. Люди прыгали в водоем с мостика.

В какой-то момент один из отдыхающих (мужчина 1992 года рождения) стал тонуть. Приятели вытащили его из водоема и попытались реанимировать до приезда медработников, однако те констатировали смерть.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчин. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», - подчеркнула Махницкая.

Пензенцев в очередной раз призвали быть осторожнее на отдыхе у воды: не купаться в состоянии алкогольного опьянения или при ухудшении самочувствия, а также в необорудованных местах.