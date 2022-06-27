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Происшествия

Утонувший в Никонове подросток оказался в воде из-за другого парня

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В Пензенской области возбудили уголовное дело о смерти 17-летнего юноши, утонувшего в Городищенском районе в воскресенье, 26 июня.

«По предварительным данным, несовершеннолетний оказался в воде в результате неосторожных действий 18-летнего одноклассника, при этом подросток плавать не умел», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка и закрепляют доказательственную базу. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Для выяснения точной причины смерти выпускника назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следственное управление призывает жителей Пензенской области быть осторожнее при купании: не оставляйте на водоемах несовершеннолетних без присмотра, особенно тех, кто не умеет плавать, поскольку это может закончиться трагедией, не купайтесь в необорудованных для этого местах», - обратилась к жителям региона Татьяна Махницкая.

Ранее стало известно, что выпускники (в том числе погибший) с родителями отмечали на туристической базе в Никонове окончание школы.

По словам уполномоченного по правам ребенка Елены Столяровой, среди родителей не было опытных организаторов мероприятий с несовершеннолетними, поэтому никому и в голову не пришло обследовать территорию базы и опасный водоем.

«Вопросы к тем, кто сдавал в аренду базу по договору с родителями: было ли предусмотрено в договоре, на какой территории могут находиться дети, а на какую территорию и объекты им заходить нельзя; на кого были возложены обязанности по осуществлению контроля за нахождением детей на территории базы отдыха: на отцов или на охранников базы; кто должен был ограничить проход детей к бане, пирсу и водоему?

Конечно, правоохранительные органы найдут ответы на эти вопросы. Но необходимо законодательно проработать вопрос обеспечения безопасности нахождения несовершеннолетних при проведении мероприятий с их участием на объектах, не предназначенных для детей», - подчеркнула омбудсмен.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — Фото СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

Каждую лужу теперь огородить и поставить спасателя?

Гость||

Толкнули?

Гость||

У меня сосед из Сурска, дебил конченый.

Гость||

А мальчику-толкачу 18 лет. Загремит, болезный, по полной. Если родаки не отмажут.

Гость||

А почему не бросились спасать сразу мальчика!? Так же, как и с девочкой в Пензе, ждали!? Чего!?

Гость||

Гость писал(a):

А почему не бросились спасать сразу мальчика!?
Вы дурочка?

penzainform.ru писал(a):

Попытки друзей вытащить его оказались безрезультатными. Прибежавшие отцы и охранники, а затем и вызванные водолазы не смогли отыскать его в воде. И только 27 июня вновь прибывшие водолазы обнаружили тело погибшего»

Гость||

Капец.... Один утонул, другому срок грозит... Выпускной... А казалось, вся жизнь впереди...

Имя: Гость
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