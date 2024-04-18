В Пензенской области годовалый ребенок погиб, выпав из окна

18.04.2024 | 18:25

В Пензенской области области произошла трагедия: маленький ребенок выпал из окна и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Это случилось в селе Ермоловка. По данным PenzaInform.ru, малышу был 1 год.

По информации в соцсетях, мальчик был жив до приезда скорой, но в машине скончался.

31 марта в Пензе выпал из окна 4-летний ребенок. Несчастный случай произошел днем в квартире на 7-м этаже дома на проспекте Строителей.

Малыш был с матерью. В момент, когда женщина отвлеклась, мальчик забрался на подоконник и выпал. Его госпитализировали.