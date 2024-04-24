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Происшествия

Опубликовали видео из ТЦ «Слава», где на охранника напали с ножом

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В Сети распространяются кадры, сделанные в пензенском ТЦ «Слава». По словам автора, на них запечатлен посетитель, напавший на охранника. Конфликт случился в среду, 24 апреля.

На видео мужчина лежит на полу, рядом с цветочным киоском. Его держат несколько человек.

Инцидент произошел днем около 14:00. 53-летний посетитель торгового центра с рюкзаком поссорился с охранником. В ход агрессор пустил нож, ранив защитника порядка.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Злоумышленника задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту случившегося проводят проверку.

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Источник — видео телеграм-канала «ЧП Пенза»
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