Опубликовали видео из ТЦ «Слава», где на охранника напали с ножом

В Сети распространяются кадры, сделанные в пензенском ТЦ «Слава». По словам автора, на них запечатлен посетитель, напавший на охранника. Конфликт случился в среду, 24 апреля.
На видео мужчина лежит на полу, рядом с цветочным киоском. Его держат несколько человек.
Инцидент произошел днем около 14:00. 53-летний посетитель торгового центра с рюкзаком поссорился с охранником. В ход агрессор пустил нож, ранив защитника порядка.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Злоумышленника задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту случившегося проводят проверку.
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