Отмечал выпускной: в Пензенской области утонул 11-классник

27.06.2022 | 11:10

В воскресенье, 26 июня, в Пензенской области случилась очередная трагедия с несовершеннолетним.

Неподалеку от лесной дачи на станции Никоново Городищенского района в водоеме утонул 17-летний юноша. Его тело ищут водолазы-спасатели.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», подросток, окончивший 11-й класс, вместе с родителями и другими ребятами отмечал школьный выпускной.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям.

Официально выпускные вечера в школах региона прошли 25 июня.