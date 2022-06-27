Отмечал выпускной: в Пензенской области утонул 11-классник

В воскресенье, 26 июня, в Пензенской области случилась очередная трагедия с несовершеннолетним.
Неподалеку от лесной дачи на станции Никоново Городищенского района в водоеме утонул 17-летний юноша. Его тело ищут водолазы-спасатели.
Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», подросток, окончивший 11-й класс, вместе с родителями и другими ребятами отмечал школьный выпускной.
В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям.
Официально выпускные вечера в школах региона прошли 25 июня.
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Утонул на следующий день, никакого там не было выпускного. его родители были рядом, он нырнул и пропал. Мы там были, не надо придумывать!