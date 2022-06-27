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Происшествия

Отмечал выпускной: в Пензенской области утонул 11-классник

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В воскресенье, 26 июня, в Пензенской области случилась очередная трагедия с несовершеннолетним.

Неподалеку от лесной дачи на станции Никоново Городищенского района в водоеме утонул 17-летний юноша. Его тело ищут водолазы-спасатели.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», подросток, окончивший 11-й класс, вместе с родителями и другими ребятами отмечал школьный выпускной.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранителям.

Официально выпускные вечера в школах региона прошли 25 июня.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Утонул на следующий день, никакого там не было выпускного. его родители были рядом, он нырнул и пропал. Мы там были, не надо придумывать!

Гость||

Соболезновения родным и близким.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

отмечал школьный выпускной
Как понять "отмечал"?

Гость||

Ильдар был с родителми, они вообще ни когда не пили!

Гость||

Так что же произошло, в сетях запутался?

Гость||

Очень жаль... Соболезнования родителям.

Гость||

Бедный мальчик,соболезнования примите. Затянуло,засосало в яму или судороги..

Гость||

Гость писал(a):

Ильдар был с родителми, они вообще ни когда не пили!
Ильдар значит...

Гость||

от судьбы трудно уйти.....

Гость||

Вот это лето началось...Сколько детей уже погибло?

Гость||

Он в жизни не пил, и когда были на базе отдыха тоже, они даже не успели ничего сделать, только приехали почти

Гость||

Гость писал(a):

детей уже погибло?
И скока?

Гость||

Сети Китайские-паутинки брошенные могут быть.Коряги,брЁвна,камни,да просто намоина из песка или вообще кем то брошенный какой то объёмный предмет.Головой ткнулся,шею сломал или сознание под водой потерял и всё.Но бывает и сердце просто останавливается от резкого переохлаждения.

Гость||

не люблю природные водоемы. Никогда не купаюсь глубже чем по пояс, тем более не ныряю. Они таят в себе неизвестные тайны. Что там на дне не понятно. Плаваю только в бассейне.

Гость||

В этих местах очень сильное течение.

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12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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