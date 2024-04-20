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Криминал

Сельчанин нанес 46-летней женщине смертельный удар ножом

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48-летний житель села Серман Никольского района обвиняется в смерти своей сожительницы.

По данным следствия, днем 12 апреля гражданские супруги были нетрезвы. Между ними разгорелась ссора.

Впоследствии на допросах мужчина утверждал, что сожительница стала его оскорблять. В ответ он схватил нож и ударил ее в грудь, а когда понял, что совершил, вызвал скорую помощь.

Через два дня 46-летняя женщина скончалась в больнице от ранения. Сельчанина заключили под стражу.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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