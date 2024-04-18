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Происшествия

В обстоятельствах гибели малыша в Ермоловке разбираются следователи

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Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по факту трагической гибели годовалого ребенка в селе Ермоловка Пензенского района.

«Днем (18 апреля. - Прим. ред.) мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, получив при падении телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В момент происшествия мать ребенка находилась в квартире», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Причины и условия, способствовавшие трагедии, изучат и сотрудники прокуратуры. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей, а также исполнению требований законодательства о несовершеннолетних субъектами системы профилактики», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Жителей региона в очередной раз предупреждают: оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их; не оставляйте без присмотра детей в помещениях с открытыми окнами.

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Источник — фото и видео областного СУ СКР
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