В пензенском торговом центре посетитель ранил охранника

24.04.2024 | 15:04

В пензенском торговом центре «Слава», расположенном в микрорайоне Гидрострой, мужчина напал на охранника и ранил его.

Сообщение о происшествии появилось в Сети. На опубликованном фото виден лежащий на полу мужчина с рюкзаком за плечами и связанными руками.

Информацию об инциденте порталу PenzaInform.ru подтвердили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«На месте работают сотрудники полиции. Устанавливается личность гражданина, нанесшего охраннику телесные повреждения. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии пояснили, что в 14:30 патрулирующий экипаж получил сигнал «Тревога» и выдвинулся на место. Со слов сотрудников магазина, между одним из посетителей и охранником произошел конфликт, в ходе которого первый ударил второго ножом.

53-летнего злоумышленника задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

10 января в магазине на улице Леваневского в Кузнецке 44-летний дебошир опрокинул стеллажи с алкогольной продукцией. Задержавшим его сотрудникам полиции он объяснил, что устроил погром из-за недовольства увольнением дочери.