Под Пензой на трассе М5 не смогли разъехаться две фуры

18.01.2022 | 09:22

Утром во вторник, 18 января, под Пензой произошло ДТП с участием двух большегрузов.

Видео прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» читательница около 9:00.

«Прямо сейчас, 630-й километр трассы М5. Пробка в обе стороны», - обрисовала она ситуацию.

На кадрах видно, что одна фура стоит поперек дороги, находясь большей своей частью на обочине. Вторая находится на проезжей части, у нее сильно повреждена правая часть кабины.

Судя по кадрам, люди в аварии не пострадали.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 января в Бессоновском районе столкнулись легковой Mercedes, грузовые «ГАЗ Валдай» и Renault. Первый автомобиль при столкновении превратился в груду металла. У второго разбита кабина. Фура получила менее значительные повреждения. По сообщениям очевидцев, водитель автомобиля Mercedes погиб, шофер «Валдая» госпитализирован.