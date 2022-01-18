В Сеть выложили шокирующие кадры с места ДТП под Пензой

В Сети опубликовали фотографии с места крупной аварии под Пензой. По словам очевидца, она произошла в ночь на 18 января на территории Бессоновского района.
«ДТП в 22:00 на 398-м км автодороги Нижний Новгород - Саратов», - уточнил один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».
Участниками аварии стали три автомобиля: легковой Mercedes, грузовые «ГАЗ Валдай» и Renault. Первый автомобиль при столкновении превратился в груду металла. У второго разбита кабина. Фура получила менее значительные повреждения.
«Водитель «Мерседеса» погиб, водитель «Валдая» госпитализирован», - добавил очевидец.
Сотрудникам регионального управления ГИБДД предстоит провести проверку по факту случившегося и обнародовать предварительные данные.
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А я так скажу. Хотя нет, не скажу...