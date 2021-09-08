Происшествия

Один дома: в Пензе за день двое малышей оказались взаперти

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Во вторник, 7 сентября, пензенским спасателям пришлось дважды приходить на помощь малышам, которые оказались запертыми в квартирах без взрослых.

Первый звонок из центра обработки экстренных вызовов системы 112 поступил в 9:25: на улице Ленина из-за захлопнувшейся двери трехлетний ребенок оказался один. Спасатели прибыли по адресу и по приставной лестнице проникли в квартиру через окно.

В 11:55 поступила информация об аналогичной ситуации, сложившейся на улице Леонова. На этот раз специалистам пришлось вскрывать входную дверь аварийно-спасательным инструментом.

«Благодаря оперативным действиям спасателей дети в возрасте трех и двух лет не пострадали, доступ к ним родителей был своевременно обеспечен», - сообщается на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.

Сотрудники ППСЦ нередко приходят на помощь малышам. Так, в марте 2020 года в Пензе двое маленьких детей оказались на балконе без верхней одежды - их нечаянно запер трехлетний брат. Мастера вскрыли две входные двери в квартиру и перевели мальчика и девочку с балкона в комнату.

В июне на улице Днепропетровской девочка провалилась в трубу, выходящую из земли, и повредила ногу. Спасатели извлекли травмированного ребенка из ловушки и передали сотрудникам скорой помощи.

В том же месяце в микрорайоне Тепличном на детской площадке девочка пальцем попала в отверстие в горке. Спасателям пришлось вырезать углошлифовальной машиной фрагмент конструкции, а после этого извлечь застрявший палец.

19 января этого года девочка потянулась за игрушкой, закатившейся под диван, и оказалась зажатой элементами металлической конструкции. Спасатели деблокировали ребенка без применения специнструмента. Медицинская помощь малышке не потребовалась.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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