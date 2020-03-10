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Происшествия | В Пензе двоих детей запер на балконе их младший брат

10.03.2020|12:59
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В понедельник, 9 марта, в Пензе двое маленьких детей - брат и его старшая сестренка - оказались на холоде без верхней одежды.

В 16:20 диспетчеру Пензенского пожарно-спасательного центра поступило сообщение: на открытом балконе многоэтажки на проспекте Строителей находятся дети приблизительно пяти и семи лет в легкой одежде.

К дому приехали не только спасатели, но и сотрудники полиции, органов опеки, скорой помощи.

Работники ППСЦ с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли две входные двери в квартиру и перевели мальчика и девочку с балкона в комнату. Выяснилось, что их закрыл трехлетний младший брат. При этом дети находились одни, взрослых в квартире не было.

«Врачи скорой помощи осмотрели малышей, медицинская помощь им не потребовалась. До прихода родителей они остались под присмотром инспектора по делам несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|10.03.2020 13:28|

Теперь опека не оставит эту семью в покое. Если только родители не алкаши-маргиналы. Алкашей они тревожить не любят.

Гость|10.03.2020 13:30|

Ох уж эти детки-шалуны!Хорошо,что все живы и здоровы!

Имя: Гость
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