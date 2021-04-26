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В школы Пензенской области поступили сообщения о минировании

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В понедельник, 26 апреля, сразу в несколько школ Пензенской области поступили сообщения о минировании.

Речь идет, в частности, о школе № 2 в Нижнем Ломове и лицее № 2 в Пензе. В обоих случаях вызовы оказались ложными.

В областном центре на место выехали спецслужбы, взрывотехники, территорию оцепили, учеников эвакуировали, объектом беспокойства оказался бесхозный предмет, уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

В Нижнем Ломове, по рассказам местных подростков, пошутить решила одна из учениц, которая якобы несколько раз звонила в службу эвакуации и сбрасывала.

«Приехали, смотрят: на окне колонка лежит. Они подумали, что бомба, и начали всех эвакуировать. Сейчас все уже окей, просто проводят политразговоры и так далее», - пояснил один из горожан.

В пресс-службе областного управления Росгвардии уточнили, что помощь сотрудников силового ведомства в Нижнем Ломове не потребовалась.

В январе прошлого года в Пензе людей эвакуировали из филармонии по ложному сообщению о бомбе. В мае 2019-го по городу прокатилась волна сообщений о минировании торговых центров. Информация не подтвердилась. В январе 2019-го шла речь о минировании целого ряда объектов различного типа. Так, на два часа покинуть здание попросили всех сотрудников администрации областного центра.

В декабре 2018-го в несколько пензенских торговых центров поступили ложные телефонные сообщения о заложенных бомбах. В ноябре 2017 года по этой причине были эвакуированы ученики многих школ и гимназий. Полиция проверила 227 объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе 151 образовательное учреждение, 42 торгово-развлекательных центра, 11 лечебных учреждений, 7 спортивных и 16 иных объектов. Ни в одном из них взрывных устройств не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте было возбуждено уголовное дело.

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Источник — фото Сергея Лебедева
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Гость||

Навальнисты, не иначе. Мстят за признание их экстремистской организацией.

Гость||

путинисты, сеченисты, чубайсисты, идите отдыхайте

Гость||

Гость писал(a):

путинисты, сеченисты, чубайсисты, идите
У нас ещё много работы, не переживай за нас.

Гость||

Смотрите, не устаньте пыль глотать.

Гость||

Каждому навальнисту пилу и таёжный гектар!!!

Имя: Гость
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