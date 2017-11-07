07.11.2017 | 15:55

ИА «ПензаИнформ» получило официальный комментарий пресс-службы регионального УМВД России по поводу эвакуации пензенских школ, которая началась во второй половине дня во вторник, 7 ноября.

«По всем поступившим в полицию сообщениям о подозрительных предметах проводятся необходимые проверочные мероприятия», - сообщили в пресс-службе без уточнения каких-либо деталей.

Около 15:00 в редакцию ИА «ПензаИнформ» начали поступать тревожные звонки и сообщения от родителей учеников городских школ. Они рассказали об эвакуации детей из учебных заведений: гимназии «САН», лицеев № 2 и 29, школ № 40, 58 и 68, гимназий № 42 и 53 и др.

«Учителя в панике, директор потребовал, чтобы все немедленно покинули территорию школы», - сообщила мама ученицы гимназии № 42.

«В городе всех детей из школ эвакуировали, а полицейских на работу вызвали», - уточнила жительница Пензы Ксения.