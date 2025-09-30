Происшествия

В Росгвардии рассказали об инциденте с голым мужчиной в Заводском районе

В областном управлении Росгвардии рассказали, что за голый мужчина был задержан в Заводском районе Пензы вечером в воскресенье, 28 сентября.

«Задержали эксгибициониста. Мужчина был невменяем и полностью голый. Вел себя неадекватно и что-то кричал на всю улицу», «В Заводском задержали голого неадекватного мужчину. Орал что-то на всю улицу пьяный и без одежды» - такие сообщения появились в пензенских группах в соцсетях.

Оказалось, что это был 18-летний юноша, устроивший погром в сауне.

Сотрудники заведения нажали кнопку тревожной сигнализации в 18:40. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что в сауну пришли шумные гости, стали употреблять алкоголь, кричать, материться и устроили между собой драку.

«В какой-то момент один молодой человек повредил входную дверь, сняв с петель механический доводчик, и завязал конфликт с администрацией», - сообщили в Росгвардии.

Хулиган попытался скрыться и убежал в соседнее неэксплуатируемое строение, но бойцы вневедомственной охраны поймали его и задержали. Молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

