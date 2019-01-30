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Происшествия | В Пензе силовики проверяют звонки о заминированных зданиях

30.01.2019|14:42
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В среду, 30 января, среди жителей Пензы прошел слух о том, что в правоохранительные органы поступили телефонные звонки о минировании ряда объектов.

Информацию о звонках подтвердили в пресс-службе Управления ФСБ по Пензенской области, добавив, что она проверяется.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в этот день всех сотрудников администрации Пензы попросили на два часа покинуть здание без объяснения причины.

В конце 2017 года в Пензе прокатилась волна ложных сообщений о готовящихся террористических актах.

7 ноября из-за этого были эвакуированы ученики многих школ и гимназий. Полиция проверила 227 объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе 151 образовательное учреждение, 42 торгово-развлекательных центра, 11 лечебных учреждений, 7 спортивных и 16 иных объектов. Ни в одном из них взрывных устройств не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте возбуждено уголовное дело.

В ночь с 28 на 29 декабря в несколько пензенских торговых центров поступили телефонные сообщения о минировании.

Сотрудники полиции и других специальных служб незамедлительно выехали по адресам и провели проверки. В результате ничего опасного не обнаружено.

Источник — vk.com/rosgvardpenza
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Гость|30.01.2019 15:23|

надо было в снегопад звонить, заодно с природой действовать. без фантазии звонильщики, для галочки работают.

Гость|30.01.2019 15:31|

Гость писал(a):

надо было в снегопад звонить, заодно с природой действовать. без фантазии звонильщики, для галочки работают.
Может это учения такие? Проверяют как они правительство области спасать будут?

Гость|30.01.2019 16:01|

В областной офтальмологической больнице сегодня видела полицейских с собакой.

Имя: Гость
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