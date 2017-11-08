08.11.2017 | 17:53

В Пензе правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте.

Во вторник, 7 ноября, в областном центре проводилась эвакуация детей из многих учебных заведений: гимназии «САН», лицеев № 2 и 29, школ № 40, 58 и 68, гимназий № 42 и 53 и др.

Полиция организовала проверку по сообщению о всех подозрительных предметах.

«По указанному сообщению органами правопорядка проверено 227 объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе 151 образовательное учреждение, 42 торгово-развлекательных центра, 11 лечебных учреждений, 7 спортивных и 16 иных объектов», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощнк прокурора области Светлана Артамонова.

Ни в одном из объектов взрывных устройств не обнаружили.