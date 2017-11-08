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Происшествия | В Пензе возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о теракте

08.11.2017|17:53
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В Пензе правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте.

Во вторник, 7 ноября, в областном центре проводилась эвакуация детей из многих учебных заведений: гимназии «САН», лицеев № 2 и 29, школ № 40, 58 и 68, гимназий № 42 и 53 и др.

Полиция организовала проверку по сообщению о всех подозрительных предметах.

«По указанному сообщению органами правопорядка проверено 227 объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе 151 образовательное учреждение, 42 торгово-развлекательных центра, 11 лечебных учреждений, 7 спортивных и 16 иных объектов», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощнк прокурора области Светлана Артамонова.

Ни в одном из объектов взрывных устройств не обнаружили.

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Гость|08.11.2017 18:16|

Лет на 10 кто-то "нашутил"

Гость|08.11.2017 18:45|

)))))))))))))))))))))))))))))

это точно

Гость|08.11.2017 18:48|

Дебилы подросли наверняка школота на спор

Гость|08.11.2017 18:59|

в москве и по другим областям, тоже школьники шутили, и систематически буквально за 2 месяца всю страну они обзванили, посмотрите сводки новостей, везде были эти звонки. Думайте головой господа, кому это выгодно. думаю игил тут не причем))) и украина тоже)

Гость|08.11.2017 19:05|

как выборы,так теракты.

Гость|08.11.2017 19:31|

Каклапитеки беснуются ... осень, обострение.

Гость|08.11.2017 19:31|

Вот и понятно почему вчера детей эвакуировали.

Гость|08.11.2017 19:32|

Найти и наказать.

Имя: Гость
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