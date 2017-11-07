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Глас народа | В Пензе учеников и педагогов эвакуируют из школ

07.11.2017|15:18
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Во вторник, 7 ноября, около 15:00 в редакцию ИА «ПензаИнформ» начали поступать тревожные звонки и сообщения. Жители Пензы рассказали о массовой эвакуации из городских школ и гимназий.

Сигналы поступили от родителей учеников гимназии «САН», лицеев № 2 и 29, школы № 40, 58 и 68, гимназий № 42 и 53.

«Учителя в панике, директор потребовал, чтобы все немедленно покинули территорию школы», - сообщила мама ученицы гимназии № 42.

«В городе всех детей из школ эвакуировали, а полицейских на работу вызвали», - уточнила жительница Пензы Ксения.

В официальных ведомствах пока не дают комментариев.

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Гость|07.11.2017 15:33|

63 школу тоже эвакуировали

Гость|07.11.2017 15:34|

когда будут комментарии офиц лиц?

Гость|07.11.2017 15:35|

65ю школу

Гость|07.11.2017 15:36|

76 тоже

Гость|07.11.2017 15:43|

100 лет октябрьской революции.Боятся различных инцидентов

Гость|07.11.2017 15:44|

и 74

Гость|07.11.2017 15:44|

Гость писал(a):

когда будут комментарии офиц лиц?
некогда им - они чухальники начищают

Гость|07.11.2017 15:45|

и 20

Гость|07.11.2017 15:46|

и 26

Гость|07.11.2017 15:48|

64 тоже

OliviaO|07.11.2017 15:48|
+1

И 1 гимназию

Гость|07.11.2017 15:48|

И 55

Гость|07.11.2017 15:49|

и 18 школу тоже

Гость|07.11.2017 15:49|

И 66 школу

Гость|07.11.2017 15:50|

58 эвакуировали.

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Имя: Гость
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