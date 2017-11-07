07.11.2017 | 15:18

Во вторник, 7 ноября, около 15:00 в редакцию ИА «ПензаИнформ» начали поступать тревожные звонки и сообщения. Жители Пензы рассказали о массовой эвакуации из городских школ и гимназий.

Сигналы поступили от родителей учеников гимназии «САН», лицеев № 2 и 29, школы № 40, 58 и 68, гимназий № 42 и 53.

«Учителя в панике, директор потребовал, чтобы все немедленно покинули территорию школы», - сообщила мама ученицы гимназии № 42.

«В городе всех детей из школ эвакуировали, а полицейских на работу вызвали», - уточнила жительница Пензы Ксения.

В официальных ведомствах пока не дают комментариев.