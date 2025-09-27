В Кузнецке загорелись 2 жилых дома на улице Чкалова

27.09.2025 | 16:11

В Кузнецке утром в субботу, 27 сентября, случился серьезный пожар на улице Чкалова. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 5:14.

С пламенем боролись 19 человек, прибывших на 6 спецмашинах.

«Огнем повреждено строение двухквартирного жилого дома, двухэтажного жилого дома, бани, уничтожены огнем 3 хозяйственные постройки на общей площади 345 кв. м», - сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Погибших и пострадавших нет. По факту возгорания начали проверку.

26 сентября в Кузнецке на улице Калинина загорелись хозпостройка, гараж и машина. Для ликвидации пламени привлекли 14 спасателей и 4 единицы техники.