29.12.2017 | 10:12

«Перекрыли «Метро». Полиция, скорая, пожарные автомобили. Что случилось?» - такие сообщения появились в ночь на пятницу, 29 декабря, в нескольких пензенских группах в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи сообщали об аналогичной ситуации у торговых центров «Проспект» и «Гермес», о перекрытии движения в центре города. Комментаторы высказывали предположения об анонимных звонках о заложенных бомбах, а также о забытых пакетах и сумках.

Региональное управление внутренних дел дало официальный комментарий происходившему в Пензе.

В ночь с 28 на 29 декабря в несколько пензенских торговых центров поступили телефонные сообщения о минировании.

Сотрудники полиции и других специальных служб незамедлительно выехали по адресам и провели все необходимые проверочные мероприятия. В результате ничего опасного не обнаружено.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данным заведомо ложным сообщениям об акте терроризма. За подобные преступления санкция статьи 207 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

7 ноября в Пензе по сообщениям о готовящихся терактах были эвакуированы ученики многих школ и гимназий. Полиция проверила 227 объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе 151 образовательное учреждение, 42 торгово-развлекательных центра, 11 лечебных учреждений, 7 спортивных и 16 иных объектов. Ни в одном из них взрывных устройств не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте возбуждено уголовное дело.