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Происшествия | Звонки о минировании торговых центров в Пензе оказались ложными

29.12.2017|10:12
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«Перекрыли «Метро». Полиция, скорая, пожарные автомобили. Что случилось?» - такие сообщения появились в ночь на пятницу, 29 декабря, в нескольких пензенских группах в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи сообщали об аналогичной ситуации у торговых центров «Проспект» и «Гермес», о перекрытии движения в центре города. Комментаторы высказывали предположения об анонимных звонках о заложенных бомбах, а также о забытых пакетах и сумках.

Региональное управление внутренних дел дало официальный комментарий происходившему в Пензе.

В ночь с 28 на 29 декабря в несколько пензенских торговых центров поступили телефонные сообщения о минировании.

Сотрудники полиции и других специальных служб незамедлительно выехали по адресам и провели все необходимые проверочные мероприятия. В результате ничего опасного не обнаружено.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данным заведомо ложным сообщениям об акте терроризма. За подобные преступления санкция статьи 207 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

7 ноября в Пензе по сообщениям о готовящихся терактах были эвакуированы ученики многих школ и гимназий. Полиция проверила 227 объектов с массовым пребыванием граждан, в том числе 151 образовательное учреждение, 42 торгово-развлекательных центра, 11 лечебных учреждений, 7 спортивных и 16 иных объектов. Ни в одном из них взрывных устройств не обнаружили. По факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте возбуждено уголовное дело.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|29.12.2017 10:42|

Звонят больные на всю голов.Когда найдут отхайдакают по полной.

Гость|29.12.2017 10:50|

Только сажать и сажать. Срока должны быть большими.

Гость|29.12.2017 11:18|

Гость писал(a):

Звонят больные на всю голов.Когда найдут отхайдакают по полной.
В прошлый раз звонили из за бугра.

Гость|29.12.2017 11:25|

Гость писал(a):

В прошлый раз звонили из за бугра.
так и не нашли кто?

Гость|29.12.2017 12:06|

"Позвони мне позвони, позвони мне ради..."

Гость|29.12.2017 13:19|

Гость писал(a):

В прошлый раз звонили из за бугра.
Простите а Бугор это кто?

Гость|29.12.2017 13:24|

Срока вроде увеличили,а дебилы не переводятся.

Гость|29.12.2017 14:37|

В Питере не звонили, а взорвали. Пора камеры хранения отменять.

Имя: Гость
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