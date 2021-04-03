В Шемышейке пенсионерка пришла в суд с кухонным ножом в сумке

03.04.2021 | 14:27

Судебный пристав, несший службу в Шемышейском районном суде Пензенской области, изъял у посетительницы опасный предмет.

70-летняя свидетельница по делу, которое рассматривал суд, заявила при входе в здание об отсутствии у нее запрещенных вещей. Однако ручной металлоискатель среагировал на сумочку гражданки. Как оказалось, в ней лежал кухонный нож.

«Из объяснений о ношении при себе орудия нарезки продуктов было понятно, что таким образом дама сохраняет свою безопасность. Вопрос о том, кто эту опасность представляет, остался без ответа», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

На воинственную пенсионерку был составлен протокол. Рассмотрев его, мировой судья назначил сельчанке штраф.

Появление в районном суде с запрещенными предметами стало обычаем у местных жителей. Так, в марте этого года мужчина, вызванный на заседание по гражданскому делу, принес перочинный нож.

В 2019 году один за другим были задержаны два брата. Сначала 50-летний мужчина пришел на заседание по гражданскому делу, имея в кармане ножик с длиной лезвия 6 см, а меньше чем через две недели его брат явился к служителям Фемиды с патроном. Мужчина рассказал, что нашел его во время сбора грибов, положил в сумку и благополучно забыл об этом.