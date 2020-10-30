Момент ДТП с тремя автомобилями на ул. Калинина в Пензе появился в Сети

30.10.2020 | 16:18

В Сети появился момент серьезного ДТП, произошедшего в четверг, 29 октября, на перекрестке улиц Красная Горка и Калинина в Пензе.

Очевидец аварии сообщил порталу PenzaInform.ru подробности произошедшего: «На перекрестке «Шевроле» не уступил дорогу серому «Рено», ударив его в бок. «Рено» отлетел к поребрику, ударился о него и перевернулся на крышу. Дальше от перекрестка до магазина «Моя сантехника» он летел на крыше 60 метров и в таком положении врезался еще в один автомобиль».

На кадрах, выложенных в интернет, видно, как с улицы Красная Горка спускается Chevrolet Lanos и пытается на перекрестке повернуть налево, на улицу Калинина. Но ему наперерез с большой скоростью мчится Renault. Происходит столкновение, от которого Renault переворачивается, скользит по проезжей части на крыше, въезжает в бордюр и, отрикошетив, врезается в машину, едущей по улице Калинина в сторону Красной Горки.

К перевернувшемуся автомобилю подходят очевидцы. Из него с трудом выбирается мужчина. Свидетели, по-видимому, пытаются вытащить пассажира, находящегося в салоне.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, прибывшие на место происшествия, медики осмотрели 30-летнего водителя и 28-летнего пассажира Renault Symbol и отпустили их.