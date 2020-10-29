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Происшествия

На улице Калинина перевернулся автомобиль Renault

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Пользователи соцсетей сообщили о ДТП, случившемся в Пензе утром в четверг, 29 октября. По словам очевидцев, на улице Калинина перевернулся автомобиль Renault.

Фотографии с места аварии были опубликованы в городских водительских сообществах в Viber и «ВКонтакте».

По кадрам видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Пострадали ли в результате случившегося люди, не сообщается. В настоящее время на месте работают сотрудники службы скорой медицинской помощи и представители управления ГИБДД по Пензенской области.

В отделе пропаганды УГИБДД уточнили, что ДТП было зарегистрировано в 9:15. Подробности станут известны позднее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот они удивились!

Гость||

Переворот на улице калинина

Гость||

Опять местный колупанец начудил.

Гость||

Я пока кутью запарю

Имя: Гость
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