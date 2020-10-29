29.10.2020 | 09:27

Пользователи соцсетей сообщили о ДТП, случившемся в Пензе утром в четверг, 29 октября. По словам очевидцев, на улице Калинина перевернулся автомобиль Renault.

Фотографии с места аварии были опубликованы в городских водительских сообществах в Viber и «ВКонтакте».

По кадрам видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Пострадали ли в результате случившегося люди, не сообщается. В настоящее время на месте работают сотрудники службы скорой медицинской помощи и представители управления ГИБДД по Пензенской области.

В отделе пропаганды УГИБДД уточнили, что ДТП было зарегистрировано в 9:15. Подробности станут известны позднее.