В СУ СК рассказали, где и как нашлась студентка из Сосновоборска

29.10.2020 | 18:58

Представители СУ СК РФ по Пензенской области подтвердили информацию об обнаружении 15-летней студентки из Сосновоборска, после исчезновения которой было возбуждено уголовное дело.

В четверг, 29 октября, следователям и криминалистам ведомства поступила информация, что местонахождение несовершеннолетней и её 31-летнего знакомого установлено. Их нашли сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Курганской области.

«В настоящее время следователями следственного управления СК России по Курганской области девушка и мужчина допрошены. Решается вопрос доставления их в Пензенскую область для передачи несовершеннолетней матери и проведения с их участием следственных действий», - пояснила старший помощник руководителя пензенского СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Расследование продолжат. Правоохранители намерены детально выяснить причины и обстоятельства произошедшего, разобраться в отношениях внутри семьи и условиях воспитания девочки.