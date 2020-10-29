В СУ СК рассказали, где и как нашлась студентка из Сосновоборска

Представители СУ СК РФ по Пензенской области подтвердили информацию об обнаружении 15-летней студентки из Сосновоборска, после исчезновения которой было возбуждено уголовное дело.
В четверг, 29 октября, следователям и криминалистам ведомства поступила информация, что местонахождение несовершеннолетней и её 31-летнего знакомого установлено. Их нашли сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Курганской области.
«В настоящее время следователями следственного управления СК России по Курганской области девушка и мужчина допрошены. Решается вопрос доставления их в Пензенскую область для передачи несовершеннолетней матери и проведения с их участием следственных действий», - пояснила старший помощник руководителя пензенского СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
Расследование продолжат. Правоохранители намерены детально выяснить причины и обстоятельства произошедшего, разобраться в отношениях внутри семьи и условиях воспитания девочки.
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Ну и кто за ней поедет ?? Родители как законные представители хотят в Курганскую область прокатнутся ?? Или неохота, родительская любовь ограничилась заявлением о пропаже ))