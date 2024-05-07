Житель Спасска предстал перед судом за показ пальца полицейским

41-летний житель Спасска, катаясь по городу на электросамокате, показал полицейским средний палец, и теперь ему предстоит раскошелиться.
18 апреля гражданин, проезжая мимо сотрудников, сделал в их сторону оскорбительный жест, а затем начал материться и вести себя вызывающе. На требования полицейского прекратить буйство горожанин не реагировал.
В суде он заявил, что средним пальцем чесал затылок, ничего не показывал и никого не оскорблял.
Мужчине не поверили. Так как ранее житель Спасска к ответственности не привлекался и отягчающие вину обстоятельства отсутствовали, его оштрафовали на 1 000 рублей.
«Определяя размер [штрафа], суд учел, что была применена мера обеспечения производства по делу в виде административного задержания», - пояснили в Спасском районном суде Пензенской области.
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