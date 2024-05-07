Сельчанке сломали руку за «неправильную» встречу сожителя

07.05.2024 | 11:04

В селе Вертуновка Бековского района 47-летний мужчина сломал руку 52-летней сожительнице, вернувшись с вахты в холодный дом без еды. За это он стал фигурантом уголовного дела.

Все случилось вечером 22 февраля. Сельчанин приехал из Волгоградской области на выходные и обнаружил, что женщина пьяна. Она не прогрела дом и не приготовила еду.

Мужчина разозлился, сам принялся растапливать печь, но, взяв полено, не сдержался и ударил сидевшую на кровати сожительницу. Та получила перелом локтевой кисти левой руки, а хозяин дома ушел готовить, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

На агрессора завели уголовное дело. Он во всем признался и рассказал, что вместе с пострадавшей проживает 19 лет, после случившегося они помирились. Несмотря на это, теперь ему придется ответить перед судом.

Ранее в Колышлейском районе женщина едва не погибла из-за того, что вовремя не приготовила еду. Она пообещала своему 44-летнему сожителю, что накормит его вкусным ужином, а когда тот вернулся с работы, выяснилось, что хозяйка не сдержала слово. Разбитые надежды привели мужчину в ярость, он бросился ко второй половинке и начал ее душить.