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Криминал

Пензенский «продавец срубов» целый год морочил голову владимирке

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48-летний житель Пензы задержан иногородними полицейскими по подозрению в мошенничестве. Его поиски велись с осени 2023 года, когда к правоохранителям обратилась 44-летняя жительница Владимира.

Она рассказала, что еще год назад увидела в соцсети объявление о продаже сруба для бани. Она связалась с продавцом и перевела 160 тысяч рублей.

«В дальнейшем мужчина обещал доставить постройку и даже присылал ее фотографии. Однако ни покупки, ни денег женщина так и не получила», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

В конце концов терпение обманутой горожанки лопнуло. По признакам мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полицейские и следователи сумели установить личность и место жительства «продавца», а после этого прибыли в Пензу и задержали его.

Никаких срубов на продажу у пензенца не оказалось. Он признался, что просто хотел таким образом заработать. Злоумышленник взят под стражу и проходит проверку на причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах России. Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник — фото pixabay.com
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