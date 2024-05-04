Пензенский «продавец срубов» целый год морочил голову владимирке

04.05.2024 | 10:29

48-летний житель Пензы задержан иногородними полицейскими по подозрению в мошенничестве. Его поиски велись с осени 2023 года, когда к правоохранителям обратилась 44-летняя жительница Владимира.

Она рассказала, что еще год назад увидела в соцсети объявление о продаже сруба для бани. Она связалась с продавцом и перевела 160 тысяч рублей.

«В дальнейшем мужчина обещал доставить постройку и даже присылал ее фотографии. Однако ни покупки, ни денег женщина так и не получила», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

В конце концов терпение обманутой горожанки лопнуло. По признакам мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полицейские и следователи сумели установить личность и место жительства «продавца», а после этого прибыли в Пензу и задержали его.

Никаких срубов на продажу у пензенца не оказалось. Он признался, что просто хотел таким образом заработать. Злоумышленник взят под стражу и проходит проверку на причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах России. Расследование уголовного дела продолжается.