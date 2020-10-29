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Происшествия

Пропавшую в Сосновоборске девушку нашли в другом регионе России

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По предварительной информации, поступившей в редакцию портала PenzaInform.ru, 15-летняя жительница Пензенской области, пропавшая 19 октября, нашлась.

Первокурсница Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, не вернулась в общежитие. Девушку объявили в розыск, было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Впоследствии девушку видели в торговом центре «Южный» в Пензе. Она была с молодым человеком. Правоохранители предположили, что это 31-летний Алексей Глуховченко - житель р. п. Чаадаевка Городищенского района, пропавший в тот же день.

Днем в четверг, 29 октября, на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись «Стоп. Проверка информации».

Около 18:00 редакции портала стало известно, что девушку нашли в Кургане. За ней отправились представители правоохранительных органов, чтобы доставить ее в Пензенскую область и выяснить причины инцидента.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Некисло попутешествовала!

Гость||

путешественница зачислить её в Русское географическое сообщество

Гость||

А причём тут детишки из Лизы?

Гость||

Ну хорошо, что нашлась!

Ремня ей хорошего

Гость||

Гость писал(a):

путешественница зачислить её в Русское географическое сообщество
А чувака куда?

Гость||

Гость писал(a):

Ну хорошо, что нашлась!

Ремня ей хорошего

Это весьма слабенькое наказание. Нашлась в Кургане? Это уже за Уралом, к вашему сведению.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Ну хорошо, что нашлась!

Ремня ей хорошего

Это весьма слабенькое наказание. Нашлась в Кургане? Это уже за Уралом, к вашему сведению.

Ну так за Уралом ее и поселить - Сибирь ведь тоже русская земля

Имя: Гость
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