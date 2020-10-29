Пропавшую в Сосновоборске девушку нашли в другом регионе России

29.10.2020 | 18:02

По предварительной информации, поступившей в редакцию портала PenzaInform.ru, 15-летняя жительница Пензенской области, пропавшая 19 октября, нашлась.

Первокурсница Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, не вернулась в общежитие. Девушку объявили в розыск, было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Впоследствии девушку видели в торговом центре «Южный» в Пензе. Она была с молодым человеком. Правоохранители предположили, что это 31-летний Алексей Глуховченко - житель р. п. Чаадаевка Городищенского района, пропавший в тот же день.

Днем в четверг, 29 октября, на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись «Стоп. Проверка информации».

Около 18:00 редакции портала стало известно, что девушку нашли в Кургане. За ней отправились представители правоохранительных органов, чтобы доставить ее в Пензенскую область и выяснить причины инцидента.