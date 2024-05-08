Павел Гаврилин поздравил ветеранов с Днем Победы

08.05.2024 | 14:15

В преддверии 9 Мая начальник областного УМВД России Павел Гаврилин и председатель местного отделения ветеранов ОВД Николай Сармин посетили участников Великой Отечественной войны, служивших в органах внутренних дел.

Полицейские пришли в гости к участнице Великой Отечественной войны Зинаиде Боярчук и труженику тыла Александру Цыганову. Им вручили цветы и памятные подарки к 79-й годовщине Победы.

Зинаиде Боярчук в этом году исполняется 100 лет. С 1943 года по 1945-й она воевала в составе автобатальона на Волховском, Прибалтийском и Белорусском фронтах, встретила 9 мая в германском городе Норденбург, а затем еще 38 лет прослужила в органах.

«Женщина награждена медалями «За Победу над Германией», «За безупречную службу» 3 степеней, имеет почетное звание «Ветеран труда», - рассказали в пресс-службе областного УМВД РФ.

Александр Цыганов готовится отметить 95-летие. В годы войны подростком он трудился в колхозе, затем попал в ряды Военно-морского флота СССР, а позже был принят на службу в органы внутренних дел. В звании полковника Цыганов ушел в отставку, возглавлял областную ветеранскую организацию.

«В настоящее время является почетным председателем организации ветеранов. Награжден орденами Трудового Красного знамени, «Знак почета», юбилейными и памятными медалями МВД», - отметили в УМВД.

Гости пожелали ветеранам здоровья и бодрости духа. Визит завершился совместной фотосессией.