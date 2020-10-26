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Происшествия

Пропавшую студентку видели в Пензе с молодым человеком

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В Пензенской области продолжается розыск 15-летней Анастасии Романовны Авдеевой, уроженки села Татарская Пенделка Кузнецкого района.

Сообщение о безвестном исчезновении девушки поступило 19 октября. С 16:00 до 17:00 первокурсница Пензенского лесного колледжа, расположенного в Сосновоборске, покинула учебное заведение и не вернулась в общежитие.

В поисках Анастасии участвуют сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Оно находится на контроле органов прокуратуры.

Анастасии на вид 15-16 лет, она имеет рост 160-165 см, худощавое телосложение, русые волосы средней длины. Была одета в белую демисезонную матерчатую куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

Анастасия Авдеева может находиться с 31-летним Алексеем Глуховченко - жителем р. п. Чаадаевка Городищенского района, местонахождение которого также неизвестно с 19 октября

«В последний раз молодые люди были замечены 20 октября в торговом центре, расположенном в Пензе на улице Красная Горка», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону 8-937-415-19-67 (Узбяков Роман) либо 02.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость||

Обычные потрахушки,вы их ищите чтоб свечку подержать ?

Имя: Гость
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