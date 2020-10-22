В Сосновоборске пропала 15-летняя Анастасия Авдеева

22.10.2020 | 12:19

В Пензенской области идут поиски 15-летней жительницы Сосновоборска Анастасии Романовны Авдеевой.

Девушка пропала 19 октября. С этого времени о месте ее нахождения ничего не известно.

Анастасия Авдеева имеет рост 172 см, рыжие волосы до плеч, карие глаза. На ней были белые куртка и кроссовки, синяя жилетка, водолазка и джинсы черного цвета.

Всех, кто обладает информацией об Анастасии Авдеевой, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.

Также на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» говорится: «Нужна помощь добровольцев».