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Происшествия

17-летняя пропавшая девушка из Лебедевки нашлась в Пензе

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17-летняя жительница села Лебедевка Пензенского района, пропавшая 26 сентября, найдена. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Информация о пропаже девушки появилась в социальной сети Instagram. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что заявление о пропаже девушки поступило от родственников во вторник, 29 сентября.

По имеющейся информации, 27-го числа несовершеннолетняя была в областном центре.

«Девушка нашлась в Пензе, сейчас за ней едет мама, она отвезет дочь домой», - уточнила Елена Столярова.

Ранее в Пензе разыскали 13-летнего жителя Мокшана, который 22 сентября утром ушел в школу и не дошел до нее. В поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители нашли подростка на улице Собинова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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