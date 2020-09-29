17-летняя пропавшая девушка из Лебедевки нашлась в Пензе

17-летняя жительница села Лебедевка Пензенского района, пропавшая 26 сентября, найдена. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.
Информация о пропаже девушки появилась в социальной сети Instagram. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что заявление о пропаже девушки поступило от родственников во вторник, 29 сентября.
По имеющейся информации, 27-го числа несовершеннолетняя была в областном центре.
«Девушка нашлась в Пензе, сейчас за ней едет мама, она отвезет дочь домой», - уточнила Елена Столярова.
Ранее в Пензе разыскали 13-летнего жителя Мокшана, который 22 сентября утром ушел в школу и не дошел до нее. В поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители нашли подростка на улице Собинова.
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