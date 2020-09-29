В Пензенском районе пропала 17-летняя жительница Лебедевки

29.09.2020 | 11:55

17-летняя Екатерина Онищук, жительница села Лебедевка Пензенского района, пропала. Информация об этом появилась в группе «Пенза Новости» в социальной сети Instagram.

В посте сообщается, что девушка ушла в неизвестном направлении в 11:00 26 сентября. Была одета в черные штаны, серые кроссовки и кожаную темно-синюю куртку.

Екатерина Онищук имеет рост 187 см, светлые волосы, короткую стрижку.

«Нуждается в медицинской помощи», - указано в сообщении.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области порталу PenzaInform.ru сообщили, что заявление о пропаже девушки поступило от родственников во вторник, 29 сентября. Раньше Екатерина не раз уходила из дому. По имеющейся информации, 27-го числа она была в Пензе.

Граждан, обладающих сведениями о месте нахождения Екатерины Онищук, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам 02 или 599-302.