Из магистрали в Пензенской области воровали нефть

01.09.2025 | 15:07

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже нефти из магистралей в нескольких областях страны, включая Пензенскую.

В марте 2024 года злоумышленник, житель Северного Кавказа, вместе с неизвестными совершил врезку в нефтепровод. Сообщники сливали горючее в резиновые емкости и хранили в арендованном помещении, чтобы в будущем продать.

«Эти действия могли повлечь за собой загрязнение почвы. Причиненный ущерб превысил 3 миллиона рублей», - сообщили в МВД России.

Кроме Пензенской области, факты хищения были выявлены в Ульяновской и Ярославской. Общая сумма ущерба - более 25 миллионов рублей.

Подозреваемого задержали в Москве. Его заключили под стражу.

Возбуждены уголовные дела по статьям 158 УК РФ («Кража») и 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам).