В прокуратуре рассказали о состоянии упавшего с 5-го этажа малыша

09.06.2020 | 18:08

Прокуратура проверила обстоятельства, при которых 10 мая на улице Новоселов в Пензе упал с балкона пятого этажа двухлетний ребенок.

Малыш получил множественные травмы. Мать ребенка с сожителем в это время находились на кухне. По словам уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой, они находились в состоянии опьянения.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что после переезда матери с ребенком в Пензу полиция не навещала их в профилактических целях, хотя к женщине и ее новому супругу имелись нарекания. Учреждения системы профилактики не располагали информацией о взаимоотношениях в семье и не смогли своевременно предотвратить угрозу жизни и здоровью ребенка.

Прокурор Октябрьского района внес представление начальнику городского отдела полиции.

Кроме того, на контроле находится расследование уголовного дела, возбужденного по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«В настоящее время мальчик идет на поправку», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.