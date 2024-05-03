Сетевое издание|18+|Пятница|3 мая 2024|21:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам следует обрабатывать детские коляски специальным спреем

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, что на прогулках по лесу, скверу или парку следует беречь детей от нападения клещей.

«Дети являются особенно уязвимыми не только из-за своего маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать нам о своем дискомфорте, но и потому, что они крайне любознательны. Они всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно», - предупредили в ведомстве.

Эксперты пояснили: клещи обитают в траве, на невысоких кустарниках и никогда - на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх, пока не находит место, где присасывается.

При посещении зеленой зоны с малышом, который еще не может уверенно ходить или стоять, следует нести его на руках или везти в коляске.

Лучше передвигаться по центру дорожки, не задевая траву и кусты на обочине. Если же этого не избежать, то нужно заранее обработать нижнюю часть коляски специальным акарицидным аэрозольным средством, чтобы кровососы не смогли заползти к ребенку.

Более старшим детям следует объяснить правила безопасности. Их одежду должны обрабатывать спреем от клещей только взрослые, соблюдая инструкцию. Общее время обработки детской одежды в зависимости от размера составляет от 30 секунд до 1 минуты.

Ранее в управлении сообщили, что с начала сезона активности клещей за помощью обратились 172 пострадавших от их укусов, в том числе 55 детей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте