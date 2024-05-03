Пензенцам следует обрабатывать детские коляски специальным спреем

03.05.2024 | 19:04

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, что на прогулках по лесу, скверу или парку следует беречь детей от нападения клещей.

«Дети являются особенно уязвимыми не только из-за своего маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать нам о своем дискомфорте, но и потому, что они крайне любознательны. Они всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно», - предупредили в ведомстве.

Эксперты пояснили: клещи обитают в траве, на невысоких кустарниках и никогда - на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх, пока не находит место, где присасывается.

При посещении зеленой зоны с малышом, который еще не может уверенно ходить или стоять, следует нести его на руках или везти в коляске.

Лучше передвигаться по центру дорожки, не задевая траву и кусты на обочине. Если же этого не избежать, то нужно заранее обработать нижнюю часть коляски специальным акарицидным аэрозольным средством, чтобы кровососы не смогли заползти к ребенку.

Более старшим детям следует объяснить правила безопасности. Их одежду должны обрабатывать спреем от клещей только взрослые, соблюдая инструкцию. Общее время обработки детской одежды в зависимости от размера составляет от 30 секунд до 1 минуты.

Ранее в управлении сообщили, что с начала сезона активности клещей за помощью обратились 172 пострадавших от их укусов, в том числе 55 детей.