Пензенцам следует обрабатывать детские коляски специальным спреем

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, что на прогулках по лесу, скверу или парку следует беречь детей от нападения клещей.
«Дети являются особенно уязвимыми не только из-за своего маленького роста и того, что они не всегда могут рассказать нам о своем дискомфорте, но и потому, что они крайне любознательны. Они всегда стремятся на встречу с новым и неизвестным, даже если это опасно», - предупредили в ведомстве.
Эксперты пояснили: клещи обитают в траве, на невысоких кустарниках и никогда - на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх, пока не находит место, где присасывается.
При посещении зеленой зоны с малышом, который еще не может уверенно ходить или стоять, следует нести его на руках или везти в коляске.
Лучше передвигаться по центру дорожки, не задевая траву и кусты на обочине. Если же этого не избежать, то нужно заранее обработать нижнюю часть коляски специальным акарицидным аэрозольным средством, чтобы кровососы не смогли заползти к ребенку.
Более старшим детям следует объяснить правила безопасности. Их одежду должны обрабатывать спреем от клещей только взрослые, соблюдая инструкцию. Общее время обработки детской одежды в зависимости от размера составляет от 30 секунд до 1 минуты.
Ранее в управлении сообщили, что с начала сезона активности клещей за помощью обратились 172 пострадавших от их укусов, в том числе 55 детей.
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