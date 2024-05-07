Попытка заработать на закладках обернулась для двух пензенцев судом

07.05.2024 | 12:28

Двоих жителей Пензы 23 и 29 лет будут судить за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Мужчины надеялись таким образом заработать.

Пензенцы «устроились» курьерами-закладчиками в январе с помощью интернета. Они договорились работать вместе: один должен был наблюдать за обстановкой, второй - забирать предназначенный для дальнейшего сбыта наркотик.

Однако осуществить планы им помешали полицейские. Мужчины забрали партию ЛСД массой не менее 0,0057 г в Пензенском районе, доставили ее в областной центр, расфасовали на 4 закладки и заложили их на территории Октябрьского района. Передав координаты тайников сообщникам, они отправились на поиски следующей партии, и в этот момент их задержали.

«Причастность злоумышленников к незаконному обороту наркотических средств подтвердилась находившимися в их телефонах сведениями о закладках», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сначала пензенцы признали вину, потом один из них решил все отрицать.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Приятелям грозит до 20 лет лишения свободы. Кстати, оба ранее привлекались к ответственности за хранение наркотиков для личного употребления.