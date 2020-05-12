Происшествия

Следователи начали проверку по факту падения ребенка из окна

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Следственный отдел по Октябрьскому району г. Пензы регионального СУ СК РФ проводит начал проверку по факту падения из окна двухлетнего ребенка. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 мая, в микрорайоне Заря.

«По предварительным данным, мальчик упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже дома по улице Новоселов. При падении малолетний получил множественные травмы. Мать ребенка с сожителем в это время находились на кухне», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила, что пострадавший «ребенок находится в отделении реанимации в состоянии комы на аппарате ИВЛ. Падение произошло по вине матери и ее мужа, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечили безопасность ребенка».

Лечат ребенка врачи областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, исследование условий жизни и воспитания малолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Кроме того, она обратилась к пензенцам с просьбой не оставлять без присмотра детей на балконах и в помещениях с открытыми окнами. По возможности окна рекомендуют оборудовать специальными запирающими устройствами.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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