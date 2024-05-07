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Происшествия

На улице Карпинского в Пензе ВАЗ-2109 врезался в столб

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Вечером во вторник, 7 мая, на улице Карпинского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, привлекшее внимание очевидцев.

Неподалеку от банкетного зала «Миндаль» водитель ВАЗ-2109 вылетел с проезжей части на газон, отделяющий дорогу от тротуара. Там машина левой передней частью врезалась в световую опору.

На улице Карпинского в Пензе ВАЗ-2109 врезался в столб

«Приблизительно 18:40-18:45. Мужчину вынесли из автомобиля. Возможно, стало плохо», - предположил автор снимков.

Информация о происшествии уточняется, данных о состоянии водителя пока нет.

Похожая авария случилась в ноябре на улице Чаадаева: Skoda Rapid врезалась в столб, 47-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

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Источник — фото канала «Сова Пенза авто»
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