На улице Карпинского в Пензе ВАЗ-2109 врезался в столб

07.05.2024 | 20:52

Вечером во вторник, 7 мая, на улице Карпинского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, привлекшее внимание очевидцев.

Неподалеку от банкетного зала «Миндаль» водитель ВАЗ-2109 вылетел с проезжей части на газон, отделяющий дорогу от тротуара. Там машина левой передней частью врезалась в световую опору.

«Приблизительно 18:40-18:45. Мужчину вынесли из автомобиля. Возможно, стало плохо», - предположил автор снимков.

Информация о происшествии уточняется, данных о состоянии водителя пока нет.

Похожая авария случилась в ноябре на улице Чаадаева: Skoda Rapid врезалась в столб, 47-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.