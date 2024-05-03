В Пензе женщину осудили за смерть полугодовалой девочки

03.05.2024 | 17:53

51-летнюю жительницу Пензенского района осудили за смерть 6-месячного ребенка. Она не удержала его в руках.

Трагедия произошла в июне 2022 года в Пензе. Женщина выпивала в доме у подруги и согласилась посидеть с двумя ее дочерями, чтобы хозяйка смогла отлучиться.

Оставшись наедине с детьми, гостья понесла купать младшую девочку в ванную, а после процедур потянулась за полотенцем, потеряла равновесие и уронила ребенка на пол.

Малышку, ударившуюся головой, она попыталась успокоить, запеленала и уложила спать в кроватку. Девочка умерла.

Женщину обвинили в причинении смерти малолетней по неосторожности. Она не стала ничего отрицать и объяснила, что со своей подругой знакома 17 лет и все это время помогала ей воспитывать пятерых детей.

«В последнем слове сказала, что не снимает с себя ответственность за произошедшее и готова понести наказание за то, что по своей неосторожности уронила ребенка, пояснив, что любила девочку, нянчила ее с рождения и никому не хотела причинять ни боли, ни вреда», - сообщили в Пензенском областном суде.

Подсудимой вынесли приговор - 1 год лишения свободы в колонии-поселении. В срок зачли пребывание под стражей и посчитали наказание отбытым.

Согласно свидетельским показаниям, мать погибшей девочки вела асоциальный образ жизни. После случившегося ее лишили родительских прав.