Следствие: Очаг смертельного пожара в Кузнецке находился в кухне

В Кузнецке следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилой горожанки при пожаре.
В ночь с 3 на 4 мая на улице Репина произошло возгорание. Погибла 73-летняя хозяйка дома. По имеющейся информации, женщина проживала одна.
«По предварительным данным, очаг пожара находился на кухне. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
После завершения проверки следователем будет принято процессуальное решение.
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