Сетевое издание|18+|Суббота|4 мая 2024|22:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Следствие: Очаг смертельного пожара в Кузнецке находился в кухне

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилой горожанки при пожаре.

В ночь с 3 на 4 мая на улице Репина произошло возгорание. Погибла 73-летняя хозяйка дома. По имеющейся информации, женщина проживала одна.

«По предварительным данным, очаг пожара находился на кухне. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

После завершения проверки следователем будет принято процессуальное решение.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте