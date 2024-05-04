Следствие: Очаг смертельного пожара в Кузнецке находился в кухне

04.05.2024 | 18:15

В Кузнецке следователи устанавливают обстоятельства смерти пожилой горожанки при пожаре.

В ночь с 3 на 4 мая на улице Репина произошло возгорание. Погибла 73-летняя хозяйка дома. По имеющейся информации, женщина проживала одна.

«По предварительным данным, очаг пожара находился на кухне. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

После завершения проверки следователем будет принято процессуальное решение.