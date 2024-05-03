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Общество

Пензенца оштрафовали за съемку полей с квадрокоптера

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Пензенца наказали за съемку Камешкирского района с высоты птичьего полета. Он нарушил авиационные правила.

Мужчина оказывал услуги по мониторингу сельскохозяйственных полей с воздуха и в марте запустил в небо квадрокоптер.

«Перед проведением полета оператор беспилотного летательного аппарата соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Гражданина привлекли к административной ответственности. За данное нарушение ему придется заплатить 30 тысяч рублей.

Несмотря на штрафы, жители региона продолжают запускать квадрокоптеры. Ранее житель Богословки отправил беспилотный аппарат в полет над Сурском Городищенского района. Гражданину также пришлось заплатить 30 тысяч рублей.

В Пензенской области действует запрет на использование беспилотников до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.

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