Пензенца оштрафовали за съемку полей с квадрокоптера

Пензенца наказали за съемку Камешкирского района с высоты птичьего полета. Он нарушил авиационные правила.
Мужчина оказывал услуги по мониторингу сельскохозяйственных полей с воздуха и в марте запустил в небо квадрокоптер.
«Перед проведением полета оператор беспилотного летательного аппарата соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Гражданина привлекли к административной ответственности. За данное нарушение ему придется заплатить 30 тысяч рублей.
Несмотря на штрафы, жители региона продолжают запускать квадрокоптеры. Ранее житель Богословки отправил беспилотный аппарат в полет над Сурском Городищенского района. Гражданину также пришлось заплатить 30 тысяч рублей.
В Пензенской области действует запрет на использование беспилотников до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.
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