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Происшествия

Зареченцы о гулявшем по городу голом мужчине: Это какой-то вирус

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В воскресенье, 7 июня, в зареченской группе соцсети Instagram появился ролик, запечатлевший бредущего по проезжей части обнаженного мужчину.

На горожанине нет ни нитки, он босой. В руках зареченец держит брюки, которые отбрасывает прочь, когда переходит дорогу по зебре.

«Когда выплатил ипотеку», - резюмировал разместивший кадры автор.

Мнения комментировавших их пользователей разошлись. Часть зареченцев прогуливавшийся по улицам города в неподобающем виде мужчина заставил содрогнуться.

«Родители, будьте бдительны. Такое существо может очень сильно навредить психике детей. Надеюсь, правоохранительные органы отреагируют», «По-моему это какой-то вирус. На прошлой неделе женщина в Пензе голая бегала около памятника Победы, а теперь и до нас дошло. Даже не представляю, что будет дальше!» - написали зареченцы.

У большинства комментаторов эта экстремальная прогулка вызвала желание пошутить.

«Новый челледж! Гоу!», «Это Адам спустился к нам из рая. Походу, потерял Еву», - посмеялись горожане.

30 мая в Сеть попали кадры с обнаженной женщиной, которая пыталась преградить путь проезжающим машинам на проспекте Победы в Пензе. Горожанку, которая, похоже, была не в себе, забрали правоохранители.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео www.instagram.com/zar_info58
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Гость||

вирус поразит всех и разденутся все в итоге

Гость||

Это не существа, не вирус. Люди в состоянии психоза, вероятнее всего. Или наркотического, алкогольного опьянения. В любом случае - без критики. Не до шуток и издевательств.

Гость||

Молодец. Тоже так буду ходить по улице.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

голая бегала около памятника Победы,
penzainform.ru писал(a):
голая бегала около памятника Победы,
Возле памятника намного круче.

Гость||

Гость писал(a):

Молодец. Тоже так буду ходить по улице.
Пошел голосовать за конституцию?

Гость||

Гость писал(a):

вирус поразит всех и разденутся все в итоге
Пора открывать магазины, людям одеть нечего.

Гость||

Гость писал(a):

Возле памятника намного круче.
Та вроде в обуви была - всё как положено.

Гость||

Как заречнюки говорят - город высокой культуры. Оно и видно.

Гость||

Гость писал(a):

Как заречнюки говорят - город высокой культуры. Оно и видно.
Вы чего, это реально крутой протест против самодурства карантинного. Вам не заставить таких вот мужиков маску надеть. Упритесь и прекращайте изоляции.

Гость||

Красава.

Гость||

+++++изоляция даёт плоды.пора уже давно этот цирк заканчивать

Гость||

Обнуление.

Имя: Гость
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