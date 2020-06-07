Зареченцы о гулявшем по городу голом мужчине: Это какой-то вирус

В воскресенье, 7 июня, в зареченской группе соцсети Instagram появился ролик, запечатлевший бредущего по проезжей части обнаженного мужчину.
На горожанине нет ни нитки, он босой. В руках зареченец держит брюки, которые отбрасывает прочь, когда переходит дорогу по зебре.
«Когда выплатил ипотеку», - резюмировал разместивший кадры автор.
Мнения комментировавших их пользователей разошлись. Часть зареченцев прогуливавшийся по улицам города в неподобающем виде мужчина заставил содрогнуться.
«Родители, будьте бдительны. Такое существо может очень сильно навредить психике детей. Надеюсь, правоохранительные органы отреагируют», «По-моему это какой-то вирус. На прошлой неделе женщина в Пензе голая бегала около памятника Победы, а теперь и до нас дошло. Даже не представляю, что будет дальше!» - написали зареченцы.
У большинства комментаторов эта экстремальная прогулка вызвала желание пошутить.
«Новый челледж! Гоу!», «Это Адам спустился к нам из рая. Походу, потерял Еву», - посмеялись горожане.
30 мая в Сеть попали кадры с обнаженной женщиной, которая пыталась преградить путь проезжающим машинам на проспекте Победы в Пензе. Горожанку, которая, похоже, была не в себе, забрали правоохранители.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
вирус поразит всех и разденутся все в итоге