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Общество

Стало известно, какой будет новая дорога в районе храма на ГПЗ

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Стало известно, какой станет новая дорога между улицами Измайлова и Антонова на ГПЗ. В четверг, 2 мая, о ней рассказал представитель городского управления капитального строительства.

«Дорога пройдет мимо новой школы на 1 100 мест, выйдет к перекрестку на улице Антонова в районе храма Дмитрия Донского с сохранением зеленых прогулочных зон и детских игровых элементов. Дальше водители поедут в сторону Нейтральной», - уточнил он в телеграм-канале PenzaInform.

Сейчас готовится площадка под строительство.

«Дорога будет двухполосной с освещением и тротуарами. С одной стороны будет расширенная пешеходная зона. Можно будет спокойно гулять, в том числе и мамам с колясками, а также будет возможность проехать велосипедистам», - добавил представитель УКС.

На отдельных участках дороги проектом предусмотрено устройство шумозащитных экранов.

Ранее сообщалось, что реконструкция улицы Антонова (от домов № 16, 18, 26 до примыкания к автодороге с выездом на Нейтральную и к с/т «Ивушка») обойдется в 364 млн 829 тысяч 180 рублей. Подрядчик обязан переустроить наружные сети газопровода, теплосетей, водопровода и канализации, линии связи и энергоснабжения, положить асфальт и обеспечить наружное освещение. Работы планируют провести в период с 1 июня 2024 года по 31 октября 2026-го.

Также заявлялось, что для реконструкции изымут 8 земельных участков (Антонова, 1Б, - 38 и 74 кв. м; Сосновка, 3, - 633 кв. м; Сосновка, 9, - 1 107 и 531 кв. м; Сосновка, 11, - 243 кв. м; Добролюбова, 81, - 469 и 734 кв. м), жилой дом (Сосновка, 9а, - 206,7 кв. м) и 2 части жилого дома (Добролюбова, 81, - 62,8 и 98,8 кв. м). Все эти объекты расположены вблизи храма Дмитрия Донского.

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